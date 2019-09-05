РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. Главные врачи медучреждений Подольска в четверг встретятся с жителями округа по вопросам здравоохранения, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольске продолжаются встречи с жителями по вопросам здравоохранения с участием главных врачей медицинских учреждений, расположенных на территории муниципалитета, и представителей управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области. Очередная встреча с жителями состоится 5 сентября с 16:00 до 18:00 в зале заседаний общественной палаты», – говорится в сообщении.

Встреча будет проходить по адресу: улица Кирова, дом №4 (вход со стороны концертного зала администрации).