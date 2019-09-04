РИАМО - 4 сен. За первую половину 2019 года в Подмосковье возвели 11,61 тысячи зданий, из которых 248 объектов – нежилые, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Из зданий нежилого назначения 32,3% приходилось на промышленные здания (общая площадь – 336,1 тысячи квадратных метров), 28,6% – на коммерческие здания (общая площадь – 682,8 тысячи квадратных метров), 5,7% – на учебные здания (общая площадь – 118,8 тысячи квадратных метров)», — говорится в сообщении.

Административные здания составили 3,6% (общая площадь – 20,5 тысяч квадратных метров), 2,8% пришлось на сельскохозяйственные здания (общая площадь – 15,5 тысяч квадратных метров), 2% – на здания здравоохранения (общая площадь – 14,9 тысячи квадратных метров). 25% приходилось на другие нежилые здания (общая площадь – 129,8 тысячи квадратных метров).

За полгода в Подмосковье построили детских садов на 1690 мест, что больше, чем было за аналогичный период в 2018 году. Больше всего новых мест в детских садах появилось в Ленинском округе (425 мест), Одинцовском округе (400 мест), Солнечногорске (240 мест).

«За первые полгода было введено общеобразовательных организаций на 3109 мест, что, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, больше на 2229 мест. Ведущую позицию в январе-июне 2019 года занял Раменский округ – 1225 мест», — добавляется в сообщении.

За полгода в Подмосковье ввели в эксплуатацию 42 тысячи квадратных метров учебно-лабораторных зданий вузов. Из них 26,4% - после строительства, 73,6% - после реконструкции.

В Московской области также построили: стадион на 2958 посадочных мест в Щелкове, три спортивных сооружения с искусственным льдом в Наро-Фоминском округе и Химках, два физкультурно-оздоровительных комплекса в Истре и Королеве.