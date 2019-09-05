РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. В четверг в подмосковных Люберцах стартует Всероссийский автопробег коммунальной техники «Чистая страна», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Пробег призван продвинуть реформу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Автопробег стартует в Люберцах на территории предприятия «РГ-ТЕХНО» в 10:00. Далее маршрут пройдет через семь городов: Москва, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар. За 12 дней – с 5 по 12 сентября – автоколонна преодолеет расстояние протяженностью более 2 тысяч километров», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: 1-Панковский проезд, дом №3Б.

В рамках проекта в каждом регионе-участнике пройдет круглый стол по актуальным для отрасли и региона вопросам с участием представителей власти, бизнеса и общественности. Также запланированы: плоггинг-забег (пробежки, во время которых волонтеры собирают мусор), открытые кинопоказы, экоуроки для школьников, выставки и мастер-классы.

Автопробег состоится благодаря поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и ассоциации «Чистая страна».