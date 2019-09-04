РИАМО - 4 сен. Мемориальную доску в честь главного врача роддома Ногинской центральной районной больницы Людмилы Куликовой открыли в городе в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Богородского городского округа.

Куликовой не стало 3 сентября 2018 года. Она была признана почетным жителем города. Почти полвека она трудилась в роддоме Ногинской ЦРБ, 40 из них – в качестве главного врача.

«Врач от Бога, женщина с добрым сердцем и открытой душой. Главная мама Ногинского района – так ласково называли Людмилу Александровну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в роддоме сохраняется тот профессиональный уровень, который задала Куликова, помогая женщинам обрести счастье материнства.