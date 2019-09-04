РИАМО – 4 сен. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о том, что диалог с Deutsche Welle будет вестись исключительно на территории России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в СМИ появился комментарий главы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Петера Лимбурга. По его словам, телерадиокомпания готова к диалогу с комиссией. Также Лимбург напомнил о приглашении Пискарева в Германию.

«Если к «Немецкой волне» пришло понимание, что необходим диалог, то мы это можем только приветствовать. Ведь отсутствие диалога приводит к конфликту. Мы исходим из того, что задача комиссии – защищать закон и интересы нашей страны», – сказал Пискарев.

При этом член фракции «Единая Россия» отметил, что вопрос должен решаться на территории РФ.

«Что касается их предложения о поездке в Бонн или Берлин – все вопросы, которые мы разбираем на комиссии, касаются России, а не Германии. И факты вмешательства были во внутренние дела нашей страны, а не Германии. Так что диалог надо вести на территории Российской Федерации», – заключил Пискарев.

Deutsche Welle 4 сентября отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы. В письме, направленном в Госдуму, сказано, что компания подотчетна немецким надзорным органам и ее руководство не видит правовой возможности участвовать в таком заседании.