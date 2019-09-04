РИАМО - 4 сен. Карантин по бешенству животных отменили на участке Можайского городского округа в среду, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (4 сентября 2019 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 3 июля 2019 года», – говорится в документе.

Карантин действовал в СНТ «Лесное А» вблизи деревни Пушкино, а также от северной границы деревни Михайловское до восточной границы деревни Пушкино и далее до северной границы деревни Михайловское. Территорию признали благополучной.

Бешенство – это смертельно опасное заболевание. Оно может передаваться в том числе при укусе со слюной животного. Единственный способ не заболеть – вовремя сделать прививку, благодаря которой появится иммунитет против бешенства.