РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 сен. О судьбе 100 тысяч советских военнопленных в Норвегии в годы Второй Мировой войны смогут узнать посетители новой выставки, которая откроется в четверг в филиале музея Победы в Красногорске, говорится в сообщении информационного центра музея.

«В Красногорском филиале музея Победы 5 сентября откроется выставка «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 годах». Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв фашизма», – говорится в сообщении.

Уникальные архивные документы и фотоснимки расскажут о судьбе 100 тысяч советских граждан, оказавшихся в плену и на принудительных работах в оккупированной Норвегии. Посетители узнают о системе лагерей, условиях содержания наших соотечественников, помощи норвежцев военнопленным.

«Открытие выставки в нашем филиале имеет особое значение, ведь это единственный музей в России, посвященный теме военного плена», – отметила заведующая Красногорским филиалом музея Победы Светлана Любенкова.

Организаторами выставки стали норвежский исследовательский центр «Фалстад» при содействии министерства иностранных дел и министерства культуры Норвегии.

«Кроме того, Красногорский филиал впервые представит раритеты из фондов музея Победы. Эти реликвии были переданы музею вдовой норвежского журналиста Михаила Каценеленбогена (Искрина). Среди уникальных экспонатов – сброшенные в лесу при побеге из лагеря «деревянки» – обувь на деревянной подошве, в которую обували советских военнопленных. Гости увидят также шкатулку и бытовые зарисовки, созданные в норвежском плену красноармейцами», – добавляется в сообщении.

Выставку откроют в четверг в 16:00. В торжественной церемонии открытия выставки примут участие сотрудники посольства Норвегии, ветераны и школьники Подмосковья.