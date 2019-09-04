РИАМО - 4 сен. Подмосковные пятиборцы заняли третье место на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Будапеште со 2 по 7 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данил Калимуллин и Александр Лесун стали третьими в мужской эстафете в составе сборной России. Их обогнали спортсмены из Германии Александр Нобис и Патрик Дог и представляющие Южную Корею Чжун Чжинхва и Чжун Вунтэ.

«Бронзовые награды – достойный результат, который удалось показать подмосковным спортсменам на чемпионате мира. На старт мужской эстафеты вышли 19 команд, что дает понять степень напряженности и конкуренции в данной дисциплине», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что Александр Лесун и Данил Калимуллин являются опытными и титулованными спортсменами, за плечами которых не один международный старт. Эстафета в Будапеште показала, что они не теряют свою чемпионскую форму.