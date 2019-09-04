РИАМО - 4 сен. В подмосковном Щелкове открылся муниципальный штаб центра управления регионом (ЦУР), говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

С открытием центра сотрудников поздравили исполняющий полномочия главы округа Щелково Сергей Горелов и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Директор щелковского отделения ЦУР Сергей Кременсков кратко доложил о работе новой структуры и наглядно продемонстрировал примеры отработки обращений.

«Главная особенность ЦУР заключается в том, что теперь все сообщения местных жителей поступают напрямую к исполнителям – без бюрократии и бумажной волокиты, как было ранее. Если в прошлом на передачу обращения от жителя к ответственному за направление уходило до 8 суток, то теперь обработка информации проводится в тот же день», – говорится в сообщении.

Также специалисты ЦУР ведут статистику всех обращений и определяют проблемные зоны, где необходимо усилить работу.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. Масштабный проект запущен по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В ЦУРе собраны специалисты из различных ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам