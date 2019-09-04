РИАМО - 4 сен. В столице в Барашевском переулке из-за прокладки инженерных сетей начнут с 9 сентября ограничивать движение по одной полосе, будет ликвидировано парковочное пространство, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.
Барашевский переулок на участке от дома 8/2, строение 1, до дома 26/1, строение 3, по улице Покровка ограничат с 9 по 20 сентября круглосуточно. С 21 сентября по 15 октября проезд также будет ограничен круглосуточно.
Движение будет закрыто по одной полосе. При этом существующее количество полос сохранят за счет ликвидации парковочного пространства.
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