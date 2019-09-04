РИАМО - 4 сен. Заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выданы четырехэтажным домам №8 и №10 в составе ЖК «Южная долина», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Жилой комплекс возводится в поселке Мещерино городского поселения Горки Ленинские. Застройщиком объектов выступает ООО «Южные горки».

«Дома 8 и 10 получили ЗОСы и готовятся к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В доме №8 площадью 1522 квадратных метра к заселению готова 31 квартира. Жилая площадь новостройки составляет 1175 квадратных метров. Площадь дома №10 – 3174 квадратных метра. В здании готовы 62 квартиры жилой площадью 2402 квадратных метра.

Возведение жилого комплекса начали в июле 2015 года, первоначально планировалось достроить объекты в 2017 году, но в связи с перебоями финансирования сроки завершения работ постоянно переносились.

Сейчас на территории ЖК «Южная долина» строятся пять жилых домов. Завершение строительства объектов на контроле региональных органов власти градостроительного блока Московской области. Еженедельно застройщик отчитывается о выполненных работах.