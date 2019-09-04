РИАМО - 4 сен. Вечером в среду загруженность дорог в столице оценивается в семь баллов из десяти возможных, ситуация улучшится к 20:00, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящее время в столице наблюдаются затруднения в движении транспорта по вылетным и кольцевым магистралям. Практически полностью стоит Садовое кольцо, сильные заторы отмечаются на Третьем транспортном кольце и МКАД.

Сильно загружены Ленинградский проспект, проспект Вернадского, улица Профсоюзная, Кремлевская набережная, Кадашевская набережная, Крансопресненская набережная Новый Арбат, Бородинский мост, улица 1905 года.

К 20:00 прогнозируется снижение дорожной загрузки до пяти баллов, к 21:00 – до четырех. Свободными дороги станут после 22:00, тогда загруженность составит всего два балла.

Ранее синоптики предупредили о дожде вечером в среду в Москве.