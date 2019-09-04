РИАМО - 4 сен. По итогам 2019 года в Москве введут в эксплуатацию 37 детских садов и школ, в общей сложности они рассчитаны на 14,5 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Политика московского правительства направлена на комплексное развитие территорий, включающее в себя активное строительство социальной инфраструктуры. На 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 37 объектов образования: 24 детских сада и 13 школьных зданий, рассчитанных на 14,5 тысяч детей. Строительство 19 из них уже завершили ко Дню знаний», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что столичные застройщики активно участвуют в комплексном освоении территорий. Около 40% инвестиций в социальную инфраструктуру вносят частные инвесторы. С начала года из 19 объектов 13 строили за счет внебюджетных источников. Эти учреждения рассчитаны в общей сложности на 3,7 тысячи мест. В основном это небольшие детсады в новых жилых комплексах.