РИАМО - 4 сен. Врачи городской клинической больницы имени Иноземцева спасли жизнь пациенту, который выпил таблетку, и случайно вместе с ней вдохнул пластиковый блистер, мужчину уже выписали, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в учреждения с жалобами на повышенную температуру тела, кашель с обильной мокротой, слабость, одышку, осиплость голоса и боли в грудной клетке. Проведя бронхоскопию, врачи заметили большое количество гноя в трахее и одном из бронхов.

«Медики провели санацию органа и увидели причину тяжелого состояния пациента – просвет бронха перекрывало инородное тело с острыми краями, которое успело обрасти соединительными тканями и было плотно зафиксировано на своем месте», — говорится в сообщении.

С помощью специальных щипцов для биопсии и корзинчатого зонда врачи удалили инородное тело – им оказалась пластиковая упаковка от таблетки. Проглотив ее, он не связал кашель с мокротой и остальные симптомы с этим происшествием.

Пациенту назначили дополнительное лечение, а через сутки врачи повторно провели бронхоскопию и отметили, что количество секрета значительно уменьшилось, состояние пациента улучшилось, а воспалительный процесс купирован. Мужчину выписали из больницы, и он пообещал врачам быть более внимательным при приеме лекарств.