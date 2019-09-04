РИАМО – 4 сен. Российские правоохранительные органы за полгода возбудили 199 административных, а также четыре уголовных дела за участие в деятельности нежелательных организаций, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Хотелось бы предупредить наших граждан, что участие в действии нежелательных организаций, в соответствии с законодательством РФ, наказуемо. Такие действия подлежат либо административной, либо уголовной ответственности», — сказал замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

В мае 2015 года в России приняли закон, который определил понятие «нежелательной организации». Под ним понимается любая иностранная или международная организация, действия которой представляют угрозу для РФ.

Нежелательными, к примеру, признаны американский Национальный фонд в поддержку демократии, фонды «Открытое общество» и «Содействие», движение «Открытая Россия», и «Международный центр электоральных исследований».