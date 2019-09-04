РИАМО - 4 сен. Офтальмологи Мытищинской городской клинической больницы спасли от слепоты 70-летнюю пациентку с разрывом сетчатки, высокотехнологичную операцию провели бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

До этого женщина обращалась за помощью в учреждения в другом регионе, но врачи не брались за решение трудного медицинского случая.

«У меня было темное пятно по центру. Я не могла читать, писать, полноценно жить даже в очках. И тогда добрые люди подсказали, что нужно обратиться к нашим мытищинским офтальмологам. Я приехала, меня посмотрели, подтвердили диагноз - и сразу взяли на операцию, причем абсолютно бесплатно», — рассказала пациентка.

Пациентке провели витреоретинальную операцию с инвертированном лоскутом, часть мембраны сетчатки в центральном отделе оставили и подтянули, разрыв закрыли клапаном. Это высокотехнологичная операция, которая длится больше часа. Причем работу смело можно назвать ювелирной.

«Результат нас порадовал. В нашем отделении удается закрывать такие разрывы. Уже три года мы проводим витреоретинальные операции, и наши врачи вернули зрение 80-ти пациентам», — добавила заведующая отделением Елена Митяева.

Она сказала, что офтальмологи будут продолжать эту работу.