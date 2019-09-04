РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. В Подольске пожарный округа рассказал воспитанникам детского сада №67 о правилах пожарной безопасности, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в детском саду №67 «Ивушка» Подольска прошла встреча с капитаном внутренней службы ГУ МЧС России по Московской области Романом Комаровым в рамках реализации недели безопасности.

«Комаров приготовил для воспитанников детского сада интересное и познавательное мероприятие по основам безопасности. С детьми состоялась беседа, в которой сотрудник МЧС рассказал им правила пожарной безопасности. Ребятам объяснили, что игра с огнем опасна. В ходе встречи дети смогли прикоснуться к настоящим предметам для тушения пожаров и многое другое», – говорится в сообщении.

В конце мероприятия воспитанники детского сада смогли самостоятельно рассказать основные правила пожарной безопасности.