РИАМО - 4 сен. Новый производственный объект со складским комплексом построят в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В поселке Горки-25 приступили к строительству производственного объекта со складским комплексом по изготовлению оборудования для добычи полезных ископаемых. Объект планируется достроить во втором квартале 2021 года», – говорится в сообщении.

Площадь объекта составит 3,5 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает ООО «ВЛ Бурение». Проектом предусмотрено возведение данного объекта в два этапа.

В рамках первого этапа возведут склад, административный корпус, вспомогательные помещения и инженерные коммуникации, будут проведены работы по благоустройству территории.

Второй этап предполагает строительство цеха по ремонту, изготовлению, выпуску и техническому обслуживанию оборудования для добычи полезных ископаемых с двухэтажной административно-бытовой пристройкой.

«Первая плановая проверка на объекте начнется 11 сентября 2019 года», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.