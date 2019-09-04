РИАМО – 4 сен. Певец Сергей Лазарев рассказал о своей новой песне, по словам артиста, композиция получилась настолько трогательной, что он во время записи начинал плакать, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Столкнулся с проблемой во время записи новой песни… Пою и начинаю плакать, ком в горле», — написал Лазарев в Instagram.

Он добавил, что звукорежиссер также не смог сдержать слез во время записи.

«Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу… Вторая часть альбома будет слезливая… Обрыдаетесь», — добавил Лазарев.

Он отметил, что премьера состоится в ноябре.