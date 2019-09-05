РИАМО - 5 сен. Центр фотографии имени братьев Люмьер открывает новый сезон юбилейной выставкой работ Владимира Лагранжа, экспозиция будет работать с 5 сентября до 17 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка получила название «Улицы Лагранжа».

«Мы работаем с архивом Лагранжа почти 15 лет, и я могу сказать, что его невозможно с кем-то сравнивать или вписывать в какие-то рамки, жанры и направления. Его фотографии свойственен особый эстетизм. Мы долго не могли определиться с названием выставки, но чем глубже исследовали его творчество, тем больше понимали, что смысл его работы — быть наблюдательным участником событий на каждой улице, куда его забрасывает жизнь», — сказала главный куратор центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

На выставке представят более ста фотографий Лагранжа 1960–1990-х годов. По ним посетители смогут увидеть, как менялась страна от периода оттепели до перестройки. В экспозиции будут как популярные работы мастера — «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962), так и менее известные.

Выставка пройдет с 5 сентября до 17 ноября.