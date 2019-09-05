РИАМО - 5 сен. Запуск новой линии на заводе Valio состоится в селе Ершово Одинцовского городского округа в четверг, благодаря этому предприятие сможет расширить линейку выпускаемой продукции.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, новая линия финского концерна станет девятой в зале фасовки. Она оснащена новейшей технологией и позволит расширить ассортимент компании новыми молочными продуктами. Выбор сделан в пользу оборудования российского производства.

Единственный в России завод компании Valio расположен в селе Ершово Одинцовского городского округа. Он выпускает сыры, масло, молоко, йогурты - всего более 30 позиций.

Министр добавил, что запуск новой линии приурочен к 10-летнему юбилею. Завод в Подмосковье финская компания построила в 2009 году, и каждый год производство активно развивается, расширяются как его мощности, так и ассортимент.

По словам Разина, активно развиваться заводу помогает поддержка подмосковного правительства. Взаимоотношения с региональными властями инвестор называет партнерскими.

После торжественной церемонии открытия новой линии на заводе планируется экскурсия – знакомство с оборудованием и стандартами производства.

Разин рассказал, что на этом заводе уже работает более 210 жителей из Одинцовского округа. На новом производстве планируется задействовать исключительно местных жителей.