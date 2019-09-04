РИАМО – 4 сен. Российская актриса и телеведущая Мария Ивакова призвала своих подписчиков в Instagram позаботиться об экологии, отказавшись от использования одноразовых бумажных стаканчиков для кофе.

«Сколько он нам служит? Около 15 минут. Получается, деревья, растущие по 50 лет, впустую расходуются ради нашей минутной прихоти, зато в Instagram есть красивая фотка, типа «я такая городская и современная пью кофе на ходу», – написала Ивакова.

Актриса привела статистику, согласно которой ежегодно в России используется около 6 миллиардов одноразовых стаканчиков. На производство такого количества тары уходит целый лес – около 2,5 миллионов деревьев. В Москве и других мегаполисах каждый день берут 460 тысяч бумажных стаканчиков с кофе на вынос – леса для них необходимо размером с два стадиона «Лужники».

Одноразовый кофейный стаканчик не годится для переработки, поскольку состоит не только из бумаги, но еще и из полистирола и полиэтилена, а значит, в итоге такая тара окажется на свалке. Поэтому единственным способом изменить «пластиковое» будущее актриса считает отказ от потребительского образа жизни в целом и кофейного стаканчика в частности.

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Чтобы сделать мир чуточку лучше, Ивакова предложила всем ходить в кофейни, где есть возможность пить кофе из обычных чашек. Если напиток необходимо взять с собой, то лучше заранее прихватить из дома личную термокружку или термос. В некоторых заведениях покупателям со своей кружкой даже предложат скидку.

Ранее эксперт по внедрению раздельного сбора отходов Анна Гаркуша пояснила, в каком случае латексные воздушные шары не навредят природе. Определяющим здесь является способ их утилизации – после использования биоразлагаемые шарики следует отправить в компостный ящик.