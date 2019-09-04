РИАМО - 4 сен. Врачи ездили к пациентам на велосипедах на площадке МАКС-2019 в Жуковском, это помогало оказывать необходимую помощь в кратчайшие сроки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Об этом рассказал начальник управления безопасности, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации города Олег Бобылев.

«Он отметил, что при большом количестве людей на выставке автомобилем пользоваться затруднительно. Новый вид транспорта позволил оказывать необходимую помощь в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Международный авиационно-космический салон прошел в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На территории МАКС-2019 были собраны 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании. Впервые в истории выставка прошла при партнерском участии Китайской Народной Республики. В специально возведенном павильоне площадью 3 тысячи квадратных метров разместились экспозиции крупнейших аэрокосмических компаний КНР.

За шесть дней проведения авиасалона его посетили 580 тысяч человек.