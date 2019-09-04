РИАМО - 4 сен. Для развития экспорта продукции агропромышленного комплекса из Подмосковья в Китай запустят «агроэкспрессы» – ускоренные рефрижераторные контейнерные поезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Соглашения о создании нового механизма экспорта подписали в рамках работы V Восточного экономического форум представители Российского экспортного центра (РЭЦ), «РЖД Логистика», «ФВК Север» и «Славтранс-Сервис». Одним из ключевых пунктов в создании транспортного коридора между нашей страной и Поднебесной станет терминально-складской комплекс «Агрохаб Евразия» в поселке Селятино городского округа Наро-Фоминск Московской области.

«Согласно договоренности, во Владивостоке уже в ближайшее время «Славтранс-Сервис» и РЭЦ сформирует первый состав рефрижераторного контейнерного поезда, так называемого «агроэкспреса», из Селятино в центральную часть Китайской Народной Республики, а именно в город Чэнду провинции Сынчуань», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Основной товарной номенклатурой экспортного маршрута станет продукция отечественных производителей птицы, кондитеров, также мука, растительные масла и прочая готовая пищевая продукция, перечислил он.

«Принципиальная новизна маршрута заключается в том, что новый маршрут при поддержке РЖД способен из Московской области за 12-15 дней по очень конкурентной ставке доставлять ускоренным контейнерным поездом готовые продукты питания непосредственно в регион потребления центрального Китая. По сравнению с традиционный морским путем, через Южный Китай, который занимает 55-60 дней, этот маршрут ощутимо снижает транспортные расходы экспортеров, а также открывает для них новые рынки Поднебесной», – добавил Хромов.

Зампред отметил, что планируется начать с двух экспортных поездов в неделю и в кратчайшие сроки выйти на пять.

В начале июня на полях экономического форума в Санкт-Петербурге в присутствии губернатора Московской области Андрей Воробьева был подписан меморандум между АО «Славтранс-Сервис» и ООО «Раша-Чайна Агрикалча Индастри Девелопмент Фанд» о создании экспортно-ориентированного «Агрохаба Евразия».