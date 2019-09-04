РИАМО - 4 сен. На горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области в августе поступило 1435 вопросов, чаще всего жители региона обращались за консультациями в связи с продажей некачественных бытовых товаров, сообщается на сайте ведомства.

На горячую линию поступило 373 вопроса санитарно-эпидемиологического надзора. Больше всего из этой группы – 71 – касалось нарушений санитарно-гигиенических норм в местах проживания – плесень, шум и так далее.

Жители задали 849 вопросов по защите прав потребителей. 182 из них – по продаже некачественных бытовых товаров (телефонов, холодильников, стиральных машин, пылесосов, автомобилей). 145 обращений касались нарушений правил торговли при дистанционной продаже, 111 – оказания услуг ЖКХ, 101 – продажи некачественных товаров повседневного спроса (одежды, обуви).

По правовым вопросам на горячую линию обратились 54 раза. Вопросов, касающихся деятельности центрального аппарата, поступило 42. 100 обращений не входили в компетенцию Роспотребнадзора.

Всего на месяц на горячую линию поступило 1435 вопросов.