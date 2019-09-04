РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 сен. Работу светофоров наладили на перекрестке улицы Терешковой и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе после обращения местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи направил на портал сообщение о том, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Терешковой установленные светофоры работают некорректно. Он отметил, что в результате этого создается аварийная ситуация, так как параллельно с красным или зеленым светом горит и желтый. Водители часто ошибаются, начиная трогаться с места, думая, что скоро загорится зеленый сигнал.

«Администрация города рассмотрела обращение по вопросу неработающих светофоров на указанной автомобильной дороге, которая является дорогой местного значения. Работы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.