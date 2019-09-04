РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Заводская и проспект 50 лет Октября в Подольске, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла около 17:30 в среду у Детского парка культуры и отдыха в микрорайоне Климовск.

«Авария произошла на перекрестке улиц Заводская и проспект 50 лет Октября. Авария несильная. Столкнулись два легковых автомобиля», – сказал очевидец.

Он отметил, что водители машин оформили ДТП по европротоколу и разъехались.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 18:32 на данном промежутке автодороги движение затруднено.