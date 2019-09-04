РИАМО - 4 сен. Первый подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» вручили в среду в Наро-Фоминском перинатальном центре 23-летней Лидии из Нижнего Новгорода, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Я сразу поняла, что рожать буду здесь (в Наро-Фоминске – ред.), ведь в этом центре все есть: здесь уютно и хорошие специалисты. Сегодня мы выписались и получили подарочный набор. Я была удивлена тому, сколько всего в него входит! И пеленки, и одежда, и постельное белье, и предметы для меня. Такая забота очень приятна», – сказала молодая мама.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех роддомах региона началась выдача подарочных наборов для малышей, родившихся с 1 сентября. В комплект «Я родился в Подмосковье!» входит более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, средства ухода, аптечка, игрушки. Общий вес коробки – около 10 килограммов.

Право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Подарочный набор можно заменить на выплату в размере 20 тысяч рублей.

«Помимо таких подарков молодые родители получают и еще одну очень важную помощь. Сразу после рождения оформляется шесть самых главных документов малыша: свидетельство о рождении, СНИЛС, страховой полис, постановка на очередь в детский сад, прикрепление к педиатрическому участку детской поликлиники, документы на материнский капитал», – напомнила главный врач перинатального центра Людмила Кещьян.