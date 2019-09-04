РИАМО - 4 сен. С начала 2019 года в Подмосковье за счет средств бюджета построили 11 школ и детских садов, еще девять объектов образования сдадут в эксплуатацию в ближайшее время, среди них самая большая школа будет на улице Чистяковой в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Московской области реализуется большая государственная программа строительства объектов социальной инфраструктуры. С начала года уже введены два детских сада на 640 мест и девять школьных зданий, где будут учиться более 3 тысяч детей. На ближайшее время запланирован ввод еще пяти школ и четырех детских садов», – сказал министр строительного комплекса области Руслан Тагиев.

Он подчеркнул, что среди планируемых к открытию самая большая школа – на 1350 учащихся на улице Чистяковой в Одинцове.

Среди школ с плановым вводом до конца года — образовательные объекты в Ивантеевке, Дмитрове, Подольске, Сергиевом Посаде и Одинцове. Новые детские сады появятся в Ногинске, Королеве, Наро-Фоминске.

Всего в 2019 году за счет средств бюджета в регионе планируется построить 89 объектов.

По словам Тагиева, программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» – это масштабная пятилетняя госпрограмма, которая рассчитана до 2024 года. В ее рамках планируется построить 315 соцобъектов – поликлиники, школы, детские сады, стадионы и другие учреждения.