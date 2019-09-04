РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 сен. В Королеве в день выборов организуют девять дополнительных маршрутов, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

«В целях обеспечения избирательного права граждан РФ, проживающих в значительном отдалении от избирательных участков, организованы 9 специальных дополнительных маршрутов движения транспортных средств для доставки избирателей к избирательным участкам в день проведения выборов в совет депутатов городского округа Королев 8 сентября», – говорится в сообщении.

Рейсы начнут работать с 9:00. Дополнительные автобусы поедут по маршрутам: улица Станционная - улица Школьная – улица Бурково – улица Школьная, улица Свердлова – улица Толстого – улица Молодежная, улица Комаровка – улица Советская, улица Хвойная – улица Краснооктябрьская, улица Мичурина – улица Тарасовская, улица Лесная – улица Советская, улица Торфопредприятие – улица Мичурина, улица Комсомольская – улица Советская, улица Кирова – улица Ленина – улица Садовая – улица Кирова.

В Московской области в 31 муниципальном образовании пройдут выборы представительных органов муниципальной власти, в том числе и в Королеве. Они пройдут по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, будут избраны 30 депутатов городского совета депутатов.

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на выборы шесть партий. Голосование пройдет на 122 участках.