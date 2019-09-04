РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. В подмосковном Подольске разыскивают очевидцев кражи велосипеда из подъезда одного из домов на Высотной улице, инцидент произошел в ночь на среду, сообщил «РИАМО в Подольске» сам пострадавший.

«Мой велосипед стоял в третьем подъезде дома №25 по улице Высотная. Он был привязан специальным велосипедным тросом с замком. Вчера вечером, 3 сентября, когда возвращался домой, велосипед был на месте, а сегодня утром заметил, что его уже нет. Видимо кто-то перекусил трос. Прошу всех, кто видел данный велосипед или видел, кто его забирал, сообщить по телефону: 8(910)463-83-86», – сказал пострадавший.

Он отметил, что планирует обращаться по данному факту в полицию.