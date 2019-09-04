РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья выявили нарушения в отсутствии вентиляционных каналов в 15 многоквартирных домах Подольска, виновным грозит лишение свободы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В территориальный отдел Госжилинспекции Московской области поступило обращение от жителей на УК ООО «Диском Сервис», а также ООО «ЛиК» (обслуживающей внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование). Нарушения были зафиксированы в 15 многоквартирных домах в микрорайоне Красная горка Подольска. Так, в ходе выездной внеплановой проверки было зафиксировано отсутствие дымовых и вентиляционных каналов, частичное или полное отсутствие воздушной тяги в вентканалах.

«По результатам проведенных проверок в действиях должностных лиц ООО «Диском Сервис» и ООО «ЛиК» выявлены признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ за непринятие мер по надлежащему оказанию услуг и выполнению работ в области содержания и технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Ход и результаты расследования на данный момент находятся на рассмотрении в городской прокуратуре. Однако, в случае признания вины, по данной статье нарушителю грозят штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 360 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет», – говорится в сообщении.

При утечке газа подобные нарушения могут повлечь гибель людей. Однако, несмотря на это, сотрудники УК и специалисты ООО «ЛиК» не предприняли никаких мер.

«В таких случаях отключают жилые помещения от газоснабжения с целью устранения нарушений и выполнения, принятых на себя обязательств по управлению многоквартирными домами и обеспечению безопасного проживания людей в своих квартирах. Однако мы стали свидетелями полного бездействия ответственных лиц», – пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В настоящее время во всех 15 жилых домах смонтированы новые вентиляционные каналы, дымоходы работают в штатном режиме, а здоровью и безопасности жителей больше ничего не угрожает.