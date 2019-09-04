РИАМО - 4 сен. В подмосковном Щелкове трехлетняя девочка выжила при падении из окна 10-го этажа многоэтажки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В городскую больницу с травмами, характерными при падении с высоты, доставили трехлетнюю девочку, обнаруженную под окнами многоквартирного жилого дома. Организовано проведение доследственной проверки.

«Девочка <…> прошла на балкон, залезла на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа. Малолетняя госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.