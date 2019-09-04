РИАМО - 4 сен. В Одинцовском городском округе открыли «Пушкинскую тропу», территорию, по которой проходит маршрут, планируют благоустроить, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Маршрут протяженностью около 4 километров проходит по историческим местам Одинцовской земли, пересекает речки Вяземка и Шараповка и позволяет добраться пешком из одной усадьбы в другую, минуя оживленную трассу», — говорится в сообщении.

В пути запланированы остановки, на которых экскурсовод расскажет интересные факты из истории здешних мест.

Как отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, историко-краеведческий маршрут хорошо продуман организаторами, поэтому будет по силам даже самым маленьким участникам экскурсии, которые наравне со взрослыми смогут пройти по дорожкам, по которым когда-то гулял Александр Пушкин.

В планах создателей «Пушкинской тропы» благоустройство территории, по которой проходит маршрут. На тропе сделают комфортные спуски и переправы через овраги, установят информационные таблички.

Экскурсии будут проходить 1-2 раза в месяц. Ближайшая запланирована на 20-ые числа сентября. Точное расписание будет опубликовано на сайте ГИЛМЗ А. С. Пушкина.

28 сентября на «Пушкинской тропе» состоится субботник. Приглашаются все желающие.