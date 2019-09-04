РИАМО - 4 сен. Один человек пострадал при пожаре в здании на улице Кооперативная в Сергиевом Посаде, для борьбы со стихией потребовалась помощь более 40 специалистов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Об инциденте сообщили в среду в 13:15, возгорание произошло в доме №3А.

«14:39 - локализация пожара на площади 100 квадратных метров. 16:07 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

При тушении задействовали 14 единиц техники, 45 человек, в том числе от МЧС: 9 единиц техники, 32 человека.

Главное управление МЧС России по Московской области призвало жителей региона не поддаваться панике при возгорании и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости нужно обращаться в управление по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.