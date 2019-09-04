РИАМО - 4 сен. ООО «Шайбургер», владеющее землей в Воскресенске, допустило зарастание участка сельскохозяйственного назначения деревьями и кустарниками, также на участке были зафиксированы признаки перемещения плодородного слоя, компания получила предупреждение, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ведомство ранее поступили материалы с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении «Шайбургер». Компания владеет земельным участком площадью 2,52 гектара сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Новохаритоновское в Воскресенске.

«Управлением установлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель: зафиксированы признаки снятия и перемещения плодородного слоя, очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью. На территории земельного участка расположено некапитальное строение, в котором содержится крупный рогатый скот», — говорится в сообщении.

При рассмотрении административного дела от представителя юридического лица поступило ходатайство. В нем указано, что в настоящее время проведены работы по рекультивации земель. На земельном участке организована ферма по откорму кроссгибридного крупного рогатого скота (построены телятник и электроподстанция, оборудована скважина, установлены забор и ворота, ведется строительство дороги к участку), в хозяйстве содержится 46 голов крупного рогатого скота, 53 куры, 35 уток, 20 кроликов.

ООО «Шайбургер» привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Выдано представление об устранении причин и условий правонарушения.