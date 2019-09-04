РИАМО - 4 сен. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили вредителя в партии горшечной сенполии из Голландии в ходе досмотра на фитосанитарном контрольном посту в Можайске, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Растения проверили 24 августа на складе временного хранения ЗАО «Логистический центр «Западные Ворота». Обнаруженный в них вредитель – западный цветочный трипс – признан карантинным на территории России.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи этого вредителя питаются на листьях и цветках растений, из-за чего те покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.