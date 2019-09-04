РИАМО - 4 сен. На ВДНХ открылась 32-ая Московская международная книжная ярмарка, которая в этом году впервые проходит в сотрудничестве с Болонской ярмаркой детской книги, всего в мероприятии участвуют представители 33 стран, говорится в сообщении пресс-службы ММКЯ.

«Больше ни у кого не остается сомнений в том, что Москва – это литературный город, Россия – читающая страна, а ММКЯ – крупнейшая мировая книжная ярмарка. И я уверен, что с пустыми руками отсюда не уйдет никто», – сказал на открытии специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он также напомнил, что в этом году ММКЯ впервые проходит в сотрудничестве с Болонской ярмаркой детской книги (BCBF). Центральное место в павильоне занимает выставка «Нарисованные миры. 1001 выдающаяся детская книга со всего мира в Москве», куратором которой стала один из крупнейших экспертов по детской литературе, автор программ BCBF Грация Готтти.

Еще одно новшество – трехдневный образовательный марафон для молодых иллюстраторов, который подготовила итальянская школа MiMaster.

Мэр города Болонья Вирджинио Мерола (Италия) рассказал, что сотрудничество двух крупнейших ярмарок – Московской и Болонской – началось 15 месяцев назад.

«Мы подготовили очень насыщенную профессиональную программу. Но главное, что благодаря нашей общей работе появится новая международная детская книжная ярмарка, которая впервые пройдет в России в 2021 году», – отметил Мерола.

Программу Республики Беларусь, которая в этом году стала почетным гостем ММКЯ, на открытии книжной ярмарки представили министр информации РБ Александр Карлюкевич и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. По их словам, белорусские издательства привезли в Москву более тысячи наименований художественных и документально-исторических книг.

В свою очередь директор департамента правительственных связей эмирата Шарджа (ОАЭ) шейх Фахим бин Султан Аль-Касими выразил благодарность российской стороне за приглашение и напомнил, что культурное сотрудничество между Россией и эмиратом Шарджа длится уже более 47 лет.