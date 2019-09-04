РИАМО - 4 сен. Столица победила во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области снижения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность» в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов», говорится в сообщении пресс-службы III Климатического форума.

Конкурс проводят ассоциация «Эталон» и Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода при поддержке советника президента РФ, специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева, министерства экономического развития Российской Федерации и министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«Первое место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов» занимает город Москва. Второе место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов» занимает Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится в сообщении.

На третьей строчке расположился Санкт-Петербург.

Лучшей организацией в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих более 150 тысяч тонн СО2 - эквивалент в год, стало АО «Русский алюминий менеджмент». На втором месте - ООО «Башкирская генерирующая компания». На третьем - ПАО «Мосэнерго».

В номинации «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих менее 150 тысяч тонн СО2 - эквивалент в год» лучшим стало ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, вторую строчку заняло ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», на третьем месте - ПАО «Органический синтез».

S7 Airlines получила грамоты за действия в области снижения выбросов парниковых газов – за проведение акции «Мы – Сибирь», направленной на восполнение потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири в 2019 году.

Климатический форум городов проходит 4 и 5 сентября в столичном парке «Зарядье».