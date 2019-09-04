В этом году программу празднования составили с учетом пожеланий москвичей путем голосования. В столице подготовили 200 экскурсий, 600 творческих мастер-классов и лекций, около 100 бесплатных концертов и спектаклей. Главной площадкой станет Тверская, которую сделают свободной от машин. Здесь расположатся уникальные арт-объекты и концертные площадки - музыкой, танцами и театральными перфомансами москвичей будут развлекать до позднего вечера. Для удобства горожан метро не прекратит работать всю ночь. Корреспондент РИАМО выбрала самые интересные площадки праздника.

Арт-площадки на Тверской

© сайт "Московские сезоны"

Главной площадкой праздника станет Тверская улица. Ее сделают пешеходной от Манежной до Пушкинской площади.

Программа праздника посвящена истории ВДНХ, которому исполнилось 80 лет. Праздничное пространство поделят на четыре площадки.

На первой, «Рождение легенды», - посетители увидят 5-метровый макет скульптурной композиции Мухиной «Рабочий и колхозница», фонтан «Золотой колос» и еще 28 символов ВДНХ.

На площадке «Программа возрождения» можно будет прогуляться вдоль павильонов бывших советских республик и сфотографироваться у макета космического корабля «Восток», на котором летал Гагарин. На памп-треке молодые спортсмены смогут покататься на велосипедах, самокатах и скейтах.

На площадке «Место встречи» все желающие попробуют взобраться на огромный скалодром, изображающий утраченный в пятидесятые годы павильон «Главхладпром». Здесь же можно полюбоваться 10-метровой репликой 97-метрового павильона «Центральный». Неподалеку расположится трасса для фристайл-слалома.

Площадка «Новая эра» перенесет гостей праздника в современный ВДНХ, с макетом «Москвариума», фигурами морских животных и аниматорами-роботами. Для спортсменов - паркур, сапсерфинг фристайл-самокаты. Можно также спуститься по 80-метровому канату, натянутому между башнями высотой 6 и 10 метров.

Где: площадка №1 – Тверская улица от Козицкого до Вознесенского переулка; площадка №2 - от Вознесенского переулка до дома 7 по Тверской; площадка №3 - между домами 7 и 1 по Тверской; площадка №4 – улицы Охотный ряд и Моховая

Когда: 7–8 сентября, с 12.00 до 22.00 без перерывов

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Театр под открытым небом

© сайт "Московские сезоны"

На площадке № 1 звезды Большого театра, «Кремлевского балета» и Театра Станиславского и Немировича-Данченко покажут программу «Танцы народов мира». Начало – 7 сентября в 14.15 и 8 сентября в 15.00. Здесь же покажут фильм «Свинарка и пастух», основные сцены которого снимали на ВДНХ в 1941 году. На сцене площадки № 2 артисты Театра на Малой Бронной выступят с программой старых песен о Москве. Начало 8 сентября в 17.00. Юных гостей фестиваля и их родителей в тоннеле «Механизация» ждет премьера иммерсивного спектакля «Космолет №1».

Свои лучшие перформансы привезут уличные театры из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов.

Немецкая труппа Dulce Compania покажет шоу «Безголовые», а Creature Encounter из Великобритании представит три красочных постановки – «Верблюд», «Тедди и Отто» и «Пингвин». Российский театр Liquid порадует шествием артистов в космических скафандрах.

На каждой площадке запланирована своя музыкальная программа. Например, лучшие московские оркестры исполнят произведения, которые звучали на открытии ВДНХ в 1939 году.

Где: ул. Тверская, все площадки

Когда: 7–8 сентября



Политехнический музей

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Пространство вокруг Политехнического музея будет называться «Музейным парком». Здесь появится озелененный амфитеатр, бывший подвальный уровень музея будет объединен с ближайшими скверами. Музейный парк станет частью маршрута от Центрального детского магазина до парка «Зарядье».

Где: Новая площадь, д. 3/4

Когда: 7 сентября

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Парк «Зарядье» и храм Христа Спасителя

© пресс-служба департамента культуры города Москвы © пресс-служба департамента культуры города Москвы 1 из 2

На территории «Зарядья» пройдет костюмированный гала-концерт с участием солистов Большого и Мариинского театров, театра «Геликон Опера», а также театрализованный карнавал. Театр Le Petit Trianon покажет барочное представление. Для детей научно-познавательный центр «Заповедное посольство» организует мастер-классы.

Где: ул. Варварка, д. 6.

Когда: 7 сентября 12:00–21:00, 8 сентября 15:00–20:00

В храме Христа Спасителя состоится гала-концерт музыкантов, исполняющих классическую музыку.

Где: ул. Волхонка, д. 15

Когда: 7 сентября 12:00–21:00, 8 сентября 15:00–20:00

Арбат

© пресс-служба департамента культуры города Москвы

На Старом Арбате для зрителей будут транслировать церемонию открытия Дня города. Затем сотрудники музея Цветаевой проведут лекцию «Цветаева и театр», а музея Скрябина – лекцию с живой музыкой. Вечером состоится концерт классической музыки с участием Н. Шацкой, Е. Ревич, группы «Кватро» и др.

Где: ул. Арбат, д. 26-28

Когда: 7 сентября, 12.00-21.00

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Цветной бульвар

© пресс-служба департамента культуры города Москвы

Цветной бульвар станет центром фестиваля «Добрая Москва 2019». Пройдет благотворительный забег. Выступят артисты театров Et Cetera и им. Моссовета, московские фольклорные и хореографические ансамбли, пройдут концерты с участием DJ Groove, Arsenium&Mianna, Н. Подольской, Г. Хасановой и др. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

Где: Цветной бульвар

Когда: 7 сентября, 12.00–21.00; 8 сентября, 15.00–20.00

Сад «Эрмитаж»

© официальный сайт мэра Москвы

В саду «Эрмитаж» празднование будет в театральной теме, с музыкально-поэтическими представлениями, творческими мастерскими для посетителей. Пройдут музыкальные перформансы и поэтические спектакли.

Где: ул. Каретный ряд, д. 3

Когда: 8 сентября, 13.00 – 22.00

Парк Горького и «Музеон»

© пресс-служба департамента культуры города Москвы © пресс-служба департамента культуры города Москвы 1 из 2

В парке Горького пройдет семейный праздник «Вместе ярче». Посетителям расскажут об энергосбережении в игровой форме, а в научно-познавательной зоне пройдут лекции, мастер-классы и научные шоу.

В «Музеоне» помимо театральных представлений, мастер-классов, концертов с участием поп-звезд пройдет показ мод российских дизайнеров – от авангарда до casual.

Где: ул. Крымский вал, 9; ул. Крымский вал, вл. 2

Когда: 7–8 сентября; «Музеон»: 7 сентября, 12:00-21:00; 8 сентября, 15:00-20:00

Поклонная гора

© пресс-служба департамента культуры города Москвы

7 и 8 сентября пройдут концерты от «Дорожного радио» и радио «Дача» с участием популярных исполнителей. В субботу выступят Алексей Воробьев, Тамара Гвердцители, Диана Гарипова, народный ансамбль «Сорока» и другие. В воскресенье на сцену выйдут Жасмин, Анита Цой, Согдиана.

Где: ул. Братьев Фонченко, д. 7

Когда: 7 сентября, 12.00–21.00; 8 сентября, 15.00–20.00

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ВДНХ

© пресс-служба департамента культуры города Москвы

В павильоне «Космос» с 13.00 до 19.00 пройдут бесплатные экскурсии. Также бесплатно можно будет посетить выставки «Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только» и «История мечты. Выставка архивной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ». В 21.00 начнется праздничный фейерверк. Все площадки Москвы, откуда еще можно посмотреть фейерверк, здесь.

8 сентября в 14.00 состоится светотехническое шоу, посвященное истории Москвы (павильон «Макет Москвы»).

На open-air выступят Диана Арбенина, «Несчастный случай», «Город 312» и др.

В 19.00 возле фонтана «Дружба народов» начнется Fashion Parade Moscow, где участвуют дизайнеры из России и стран СНГ.

Где: Проспект Мира, д. 119

Когда: 7 и 8 сентября, с 12.00 до 22.00

Столичные парки

© Сайт мэра Москвы

В Коломенском под советские песни в городке мастеров пройдут мастер-классы по народным промыслам. В детской зоне можно будет порисовать мелом на асфальте, поучаствовать в раскрашивании специальных картин и повесить на дерево собственноручно изготовленное «волшебное яблоко». Площадка расположится между Липовой и Главной аллеями.

Где: пр-т Андропова, д. 39

Когда: 7 сентября, с 13.00

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© пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Царицыно в рамках проекта «Москва театральная» посетителям расскажут о театральных жанрах, истории театрального искусства.

На выставке «Сады, вдохновленные историей» можно будет увидеть 25 миниатюрных садов разных эпох.

В Большом дворце пройдет выставка, посвященная 290-летию Екатерины Великой; в Оперном доме – выставка-инсталляция Сергея Катрана «Политика снега» о климатических изменениях и сбоях; в Хлебном доме – синтетический арт-проект, посвященный Шнитке.

С большим концертом выступят симфонический оркестр им. Рахманинова, хор Ново-Иерусалимского монастыря, симфонический оркестр «Русская филармония», пройдут выступления «Балета Москвы» и «Мастерской Петра Фоменко».

Где: ул. Дольская, д. 1

Когда: 7 сентября с 12:00 до 21:00, 8 сентября с 15:00 до 20:00

© пресс-служба департамента культуры города Москвы

В парке «Красная Пресня» организуют конкурс на знание Москвы для школьников с ценными призами. Выступят певцы с патриотическими песнями, балетные коллективы, академический хор. Пройдет мастер-класс по рисованию видов Москвы.

Где: ул. Мантулинская, д. 5

Когда: 7 сентября, 13.00 – 22.00

Соорганизатор фестиваля «Сады и люди» — про «Яму», «Зарядье» и Парк Горького>>

Площадки в Новой Москве и Зеленограде

© пресс-служба департамента культуры города Москвы

В ЗелАО по Центральному проспекту пройдет шествие в сопровождении духового оркестра и барабанщиц. Вечером состоится праздничный концерт, где выступят Катя Лель и Полина Гагарина.

Где: г. Зеленоград, пл. Центральная, д. 1

Когда: 7 сентября с 12:00 до 21:00

В ТиНАО также пройдет праздничный концерт участием творческих коллективов.

Где: г. Троицк, пл. Академическая

Когда: 7 сентября с 12:00 до 21:00, 8 сентября с 15:00 до 20:00