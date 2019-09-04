РИАМО - 4 сен. Мужчину, который подозревается в убийстве знакомого в Москве, задержали в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – говорится в сообщении.

В начале июля 2019 года в квартире жилого дома на севере Москвы между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый до смерти избил приятеля. После этого вместе со знакомым они вывезли тело в деревню Якиманское в Солнечногорске, где закопали его в лесу.

На допросе мужчина дал следователю признательные показания. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.