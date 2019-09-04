РИАМО - 4 сен. В Подмосковье разработаны рекомендации для заявителей по услугам согласования дорожных проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года министерство вместе с муниципалитетами и ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело более 850 обращений по услугам «Согласование проектов организации дорожного движения на дорогах регионального и муниципального значения». Процент отказа по заявкам, поступившим на региональный портал госуслуг, составляет более 50%.

«Самыми распространенными причинами отказа стали: не предоставление необходимых документов; обращение за услугой, не предоставляемой администрацией или «Мосавтодором»; несоответствие проекта выданному согласию владельца автодороги или требованиям нормативно-технической документации; наличие противоречий в документах», — говорится в сообщении.

Обязательными документами для оказания услуги являются паспорт, доверенность в случае обращения представителя заявителя; схема организации движения и ограждения мест производства дорожных работ; выданные ранее технические требования и условия, подлежащие к обязательному исполнению, выданные владельцем автодороги и (или) техническое задание, проект организации дорожного движения.

Чтобы не ошибиться в определении принадлежности дороги (федеральная, муниципальная, областная), нужно ознакомиться с интерактивной картой дорог по ссылке: мособлдороги.рф. Перед проектированием схемы организации дорожного движения нужно изучить нормативно-правовые акты, регулирующие правила проектирования. Личные данные заявителя в заявлении должны быть идентичны тем, которые представлены в скан-копиях к заявлению.