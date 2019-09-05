Уже в ноябре 2019 года обещают запустить первые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) – скоростных электричек, которые станут радиальным аналогом МЦК в Московском регионе. Запуск МЦД для москвичей и жителей Подмосковья обещает стать одним из главных событий осени, а эксперты уже подметили, какие плюсы и минусы есть у этого проекта. Как устроена система МЦД и что ждет пассажиров, читайте в материале РИАМО.

Диаметры вместо радиусов

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Идея МЦД, о которых в последние месяцы говорят все больше, давно витала в воздухе. Она состоит в том, чтобы связать через Москву разрозненные направления электричек, которые сейчас упираются в московские вокзалы, в единые линии, по которым будут ходить новейшие поезда «Иволга», способные развивать скорость до 120 км/ч.

Хотя большинство радиальных направлений железной дороги в Москве связаны между собой, эти «связки» в основном используются поездами дальнего следования или товарняками, а вот электрички по ним почти не ходят. Этот и хотят исправить, создав целую сеть центральных диаметров.

За счет того, что линии МЦД пройдут через Москву, ими смогут пользоваться не только жители Подмосковья, которым надо побыстрее доехать из одного конца региона в другой, но и сами москвичи – как аналог метро, и конечно, свой путь смогут упростить жители области, которые ежедневно катаются на работу в Москву.

Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, около 20 станций на каждом диаметре будут расположены в границах Москвы, так что для многих москвичей будет удобнее пересесть с метро на МЦД, поскольку станции будут ближе к дому.

МЦД – на старте

Первыми в ноябре будут запущены МЦД-1 из Одинцово в Лобню и МЦД-2 из Нахабино в Подольск. Поездка по первому маршруту с учетом остановок будет занимать 80 минут (52 километра), а по второму – два часа (80 километров).

По данным РЖД, первые две линии МЦД – это всего 66 станций, 27 из них – с пересадками на метро, МЦК или другие направления железной дороги. Суммарно они будут давать более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

МЦД-1 и МЦД-2 сделают общественный транспорт доступнее для 3,7 миллионов жителей Москвы и Подмосковья, улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья.

Для запуска МЦД на станциях железной дороги строятся современные дополнительные платформы либо обновляются существующие. Например, на станции «Лобня» Савеловского направления МЖД заменят освещение, лавочки и урны, уложат брусчатку, установят модули информирования пассажиров о погоде и стойки SOS. Также появятся дополнительные валидаторы, и будут модернизированы имеющиеся для приема банковских карт. До 2021 года в Лобне планируют реконструировать платформы и построить дополнительную.

По задумке проектировщиков, на линиях МЦД будут построены крупные транспортно-пересадочные узлы, где можно пересесть на метро или наземный транспорт. Так, в Одинцове завершается строительству ТПУ «Инновационный центр», где будут выходы с МЦД к «Сколково», «Трехгорке» и остановкам общественного транспорта.

Планы по центральным диаметрам далеко идущие: к 2022 году планируется запустить еще две линии МЦД: из Зеленограда – в Раменское и из Апрелевки – в Железнодорожный, с захватом проблемных городов Реутов и Балашиха. В разработке находится и пятая линия МЦД, которая пройдет от станции Болшево через крупные города Ярославского направления Королев и Мытищи на юг, до Бирюлева.

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Электричка с интервалом метро

По МЦД будут курсировать шестивагонные поезда «Иволга», как на МЦК. Интервал движения поездов на МЦД в час пик составит всего 5-6 минут, причем ходить они будут по графику столичного метро – с 5:30 утра до часа ночи, без технологического окна, обычного для электричек.

Поездки в «Иволгах» будут куда комфортнее, чем в обычной электричке. Эти составы отличают плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. Поручни имеют теплое покрытием, кресла в вагонах расположены друг напротив друга, а над ними находятся багажные полки.

В вагонах предусмотрена поддержка микроклимата и система обеззараживания воздуха, крепления для велосипедов и бесплатный Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов и информационные экраны. В каждом составе «Иволга» обязательно будут охранники и видеокамеры.

Кстати, на линиях МЦД вместе с «Иволгами» в смешанном режиме будут курсировать и обычные электрички, при этом интервалы движения, и стоимость проезда на них будут такими же, как на суперсовременных поездах.

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Тарифные зоны: как платить

Для центральных диаметров разработано специальное тарифное меню. Оно состоит из трех зон: «Центральной», «Пригорода» и «Дальней». В «Центральную» зону входят поездки по Москве в пределах станций «Марк» и «Сетунь» (МЦД-1), «Волоколамская» и «Остафьево» (МЦД-2). Поездка в пределах этой зоны обойдется по карте «Тройка» в 38 рублей – стандартный тариф для общественного транспорта столицы. При бесконтактной и безналичной оплате стоимость проезда на МЦД по «Центральной» зоне составит 42 рубля.

Вторая зона – «Пригород» – распространяется до конечных станций МЦД («Одинцово» – «Лобня» и «Нахабино» – «Подольск»). Стоимость поездки составит 45 рублей. Но если пассажир решит заехать из «Пригорода» в «Центральную» зону, цена проезда не изменится и составит те же 45 рублей.

Третья зона – «Дальняя», оплачивать поездки в ней можно по карте «Тройка». Если пассажир едет в Москву на электричке из дальнего Подмосковья, то тариф складывается из двух частей. Первая – действующий тариф на электричку 23 рубля за каждую зону до границ МЦД, а далее – еще 45 рублей за проезд в пределах «Пригорода» и «Центральной» зоны.

Ожидается, что новая тарифная система поможет пассажирам МЦД ежедневно экономить на проезде до 75%.

Оплачивать поездки на новом транспорте можно не только «Тройкой», но и покупать обычный билет на электричку. Правда, в первом случае пассажиров ожидает важный бонус – бесплатная пересадка на метро и МЦК. Во втором случае такого бонуса нет.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют и терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

На МЦД сохранятся все льготы для жителей Москвы и Подмосковья. В частности, школьники и студенты: в «Центральной» зоне стоимость абонемента, записанного на карту учащегося, составит 395 рублей на месяц, на три месяца – 1 185 рублей. Льготные абонементы для учащихся будут действовать и в других зонах МЦД – «Пригороде» и «Дальней», их цену согласовывают власти Москвы и Подмосковья.

Правила провоза багажа и животных, действующие в московском метро и на МЦК, будут актуальны и на МЦД. Провезти здесь велосипед можно будет бесплатно, а за габаритный багаж вроде лыж придется платить – тариф составит 60 рублей.

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Конкурент метро или поспешный запуск?

Опрошенные РИАМО транспортные эксперты сходятся в том, что МЦД пойдет на пользу транспортной системе Московского региона. Теперь пригородные электрички смогут «работать» и на внутригородские перевозки, тем самым разгружая метро и автодороги. Подобная практика реализована в Германии, похожий проект RER есть в Париже. В перспективе по эффективности МЦД может составить конкуренцию столичной подземке.

«Суть того, что происходит сейчас – переход от движения поездов по расписанию к тактовому движению, когда поезда ходят, условно, каждые 5 минут. По факту МЦД – это наземное метро, которое должно связать Москву и Подмосковье. Безусловно, его запуск сильно облегчит жизнь людей, которые живут вблизи станций МЦД», – сказал РИАМО координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

При этом в проекте еще много «сырых» мест, считают специалисты.

«Диаметры обещают запустить в конце года, но работы там еще лет на 10 вперед. Сейчас главным образом прорабатываются тарифы и расписание, чтобы было общегородское билетное меню и хорошая регулярность движения», – говорит урбанист и блогер Аркадий Гершман.

Однако интеграция МЦД в общегородскую транспортную систему пока довольно слабая – неудобные подходы и подъезды, расположение далеко от метро и наземного транспорта. А значит, пользоваться МЦД для некоторых пассажиров будет не очень удобно – по крайней мере, в первое время.

«В целом недружелюбность проекта к человеку пока довольно высока», - считает эксперт.

Еще одна проблема, которую отметили эксперты, это нехватка специально оборудованных переходов через пути МЦД, где поезда будут ходить на больших скоростях.

«Это проблема не совсем МЦД – это проблема города в целом. Железные дороги часто разрезают районы – и через них неудобно переходить. Это очень большая проблема для Москвы», – добавил Гершман. По его мнению, пути должны быть либо ниже, либо выше уровня улицы, чтобы не создавать неудобств пешеходам и велосипедистам.

По мнению Петра Шкуматова, дачникам Подмосковья, чтобы добраться до МЦД, в основном придется пользоваться личными автомобилями. Поэтому около станций МЦД должны быть большие перехватывающие парковки.

«У большинства станций МЦД просто не запроектированы перехватывающие парковки, а там, где они есть, их вместимость невелика. В итоге велик риск, что МЦД будут пользоваться лишь те, кто живет в адекватной пешей доступности от станций», - ожидает эксперт.

В свою очередь, координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов опасается, что после запуска экспресс-поездов МЦД в Москву хлынет поток жителей из Подмосковья в поисках работы. В итоге пассажиропоток в очередной раз подскочит, а за ним и бюджетные издержки. По его мнению, рациональнее создавать рабочие места рядом с домом, а не превращать Москву в гигантский муравейник.

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