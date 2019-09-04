РИАМО – 4 сен. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин считает, что переход на четырехдневную неделю возможен в РФ в долгосрочной перспективе, сообщает ТАСС.

«Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — сказал Топилин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что необходимо думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду возможность в перспективе перейти к четырехдневной рабочей неделе. Он также сказал, что для этого необходим рост производительности труда.

Эксперты по-разному отнеслись к такой идее. Некоторые считает, что люди будут тратить время впустую. В то же время лишний выходной можно потратить на саморазвитие.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.