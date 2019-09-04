РИАМО - 4 сен. Специалисты резидента ОЭЗ «Дубна», компании «ИнтерГрафика», стали соавторами учебника «Ядерная физика» для старшеклассников, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Пособие для 10-11 классов сотрудники компании «ИнтерГрафика» разрабатывали вместе с научными сотрудниками Объединенного института ядерных исследований и НИЯУ МИФИ. Он выпущен издательством «Просвещение» тиражом 2 тысячи экземпляров. Этот учебник может стать основой курса по выбору, если ядерную физику захотят изучать, например, ученики физико-математического или инженерного классов.

«Важной особенностью нового издания является наличие дополнительных компьютерных средств обучения, помогающих расширить изучаемый материал, а значит, способствующих его более глубокому изучению. На его страницах есть QR-коды, с помощью которых можно на смартфоне или планшете посмотреть красочные 3D-модели сложных физических устройств или визуализации описываемых физических процессов», — рассказал один из авторов учебника генеральный директор ООО «ИнтерГрафика» Юрий Панебратцев.

Для учебника разработано специальное электронное приложение с видеолекциями, дополнительными задачами и упражнениями, виртуальными лабораторными работами.

Тех, кто интересуется ядерной физикой, учебник погрузит в историю возникновения Вселенной, школьники смогут узнать об удивительных исторических открытиях в данной области. Авторы популярно объясняют, что является для современной науки «кирпичиками» материи, из которой состоим мы сами и окружающий нас мир.

«Важно, что учебник для старшеклассников рассказывает не только об основных законах ядерной физики и их применении в технике, медицине, геологии, экологии, но и о современных перспективных исследованиях», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что на страницах учебника на понятном для школьников уровне рассказано о главных направлениях исследований Объединенного института ядерных исследований. Авторы использовали исторические архивные материалы, в которых отражен вклад выдающихся ученых Дубны в становление и развитие ядерной физики. Все это поможет привлечь в Дубну талантливую молодежь.

Учебник презентовали на базе Учебно-научного центра ОИЯИ. Участников встречи впечатлила нестандартная подача материала. Считав QR-код со страницы учебника, можно просмотреть видео или изучить интерактивную таблицу Менделеева, познакомиться с 3D моделями эксперимента по синтезу новых сверхтяжелых элементов или сооружаемого в Дубне коллайдера NICA – уникального научного мегапроекта.