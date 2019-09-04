РИАМО - 4 сен. Ремонт Детской спортивной школы в подмосковной Власихе почти завершили, уже укомплектован тренажерный зал, завершаются работы в помещениях для занятий шахматами, говорится в сообщении пресс-службы администрации Власихи.

Третьего сентября с рабочим визитом Власиху посетил депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Он проконтролировал ход ремонтных работ в административном здании ДЮСШ и пообщался с сотрудниками. Работы по ремонту помещений в Детской спортивной школе Власихи находятся в завершающей стадии. По словам директора ДЮСШ Анатолия Беркутенко, здесь располагается учебно-вспомогательный корпус, педагогический состав, тренажерный зал, клуб шахмат.

«На сегодняшний день помещения отремонтированы на 99%, остается завершить ремонт входной группы и самый важный момент – оснащение кабинетов мебелью и оргтехникой», — сказал Беркутенко.

Голубков в свою очередь отметил, что уже сейчас укомплектован тренажерный зал, завершаются работы в помещениях для занятий шахматами и общей физической подготовки.

«До 15 сентября все ремонтные работы должны быть завершены. Но впереди нам предстоит еще много сделать. Важнейший из спортивных объектов – это стадион. Желаю всем успехов, чтобы каждый на своем месте добивался высоких результатов», — заключил Голубков.

Голубков поздравил преподавательский состав с началом учебного года и наградил лучших благодарственными письмами правительства Московской области.