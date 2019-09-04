РИАМО - 4 сен. В подмосковном Павловском Посаде начал работать в тестовом режиме муниципальный центр управления, для оптимального функционирования есть все необходимое, техническое оснащение соответствует требованиям, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Поступающие сигналы разделяются по блокам: ЖКХ и энергетика, архитектурно-технический надзор, дороги, медицина, образование. По направлениям сформированы команды сотрудников. В настоящее время помещение, где они разместились, полностью подготовлено, оборудовано мебелью и тематическими информационными стендами по стандарту регионального ЦУР», – говорится в сообщении.

Для возможности экстренного решения задач, в том числе с участием структурных подразделений правительства региона, дополнительно закуплены четыре IP-телефона. Кроме установки и настройки общесистемного программного обеспечения, выполнено подключение к ведомственным информационным системам Московской области.

«Концепция Центра управления регионом – «Все знаем – быстро решаем – не допускаем». Это значит, что мы, реагируя на просьбы жителей и решая их проблемы, должны в будущем наладить работу так, чтобы отработанные вопросы не возникали», – отметила первый заместитель главы городского округа Ольга Печникова.

Представители Мингосуправления и региональных ведомств высоко оценили работу администрации по подготовке местного центра.

«В Павловском Посаде для оптимальной работы ЦУРа есть все необходимое, техническое оснащение соответствует требованиям. Очень хорошо подготовлены сотрудники, которые работают по блоку ЖКХ, они отлично разбираются в теме, отлажен четкий алгоритм действий при поступлении обращений. Думаю, в ближайшее время будет официальное открытия Павлово-Посадского центра управления», – отметил заместитель руководителя Центра управления регионом Александр Тихонов.

ЦУР создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны специалисты из различных ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.