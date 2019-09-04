РИАМО - 4 сен. В Одинцовском городском округе завершили строительство нового дома переменной этажности (14-24 этажа), здание уже получило заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

«Дом возведен в составе ЖК «Одинбург». Застройщиком объекта выступает ООО «Региональное агропроизводственное объединение», – рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

У дома есть собственный подземный паркинг, площадь которого составляет 3,1 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 83 машино-места.

Общая площадь здания с подземной частью составляет 58 тысяч квадратных метров, а жилая — 42,7 тысячи. В доме располагается 923 квартиры. Здание возвели с учетом требований доступности для маломобильных граждан.

На придомовой территории проведено комплексное благоустройство.