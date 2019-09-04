РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 4 сен. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных посетил XV Международную выставку коммерческих автомобилей Comtrans 2019, сообщается на официальном сайте городского округа Домодедово.

«Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поддержал нашего инвестора Kögel на XV Международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans 2019, где были представлены 230 компаний-участников», – говорится в сообщении.

Kögel на рынке в России существует с 2005 года, общее количество полуприцепов этой компании на дорогах России на сегодняшний день составляет более 40 000 единиц.

С июля 2017 года на площадке в Домодедове начата сборка полуприцепов Kögel с российскими паспортами технического средства (ПТС). На сегодня непосредственно в сборке задействовано 25 человек, а общая численность работающих составляет около 70 человек. В ближайшей перспективе рассматривается собственное производство в Домодедовском городском округе.

Выставка коммерческих автомобилей проходит до 6 сентября с 10:00 до 18:00, 7 сентября она будет работать с 10:00 до 16:00.