РИАМО - 4 сен. Компанию «Альфажилком оштрафовали на 282,6 тысячи рублей из-за участия в картельном сговоре на торгах администрации поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Так, в ходе аукциона компания заключила картельное соглашение, которое привело к поддержанию цен на определенном уровне. В связи с этим Подмосковное УФАС России возбудило административное дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Московское областное УФАС России признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»», — говорится в сообщении.

По решению управления материалы с данными о нарушении передадут в суд для привлечения компании и ее сотрудников к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого, в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах».